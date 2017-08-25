Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

SON DAKİKA... ADANA NUMUNE HASTANESİ'NDE GAZ SIZINTISI! HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR


Son Dakika... Adana Numune Hastanesi'nde Gaz Sızıntısı! Hastalar Tahliye Ediliyor
Tarih : 25 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Son Dakika... Adana Numune Hastanesi'nde Gaz Sızıntısı! Hastalar Tahliye Ediliyor(6/10)2

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gaz sızıntısı nedeniyle hastalar tahliye ediliyor. Yüreğir ilçesindeki hastanenin yoğun bakım bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Yoğun bakımdaki hastalar, ambulanslar ile kentteki diğer hastanelere naklediliyor.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Adana  Numune  Hastanesi  Nde  Gaz  Sızıntısı  Hastalar  Tahliye  Ediliyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER