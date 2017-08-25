SON DAKİKA... ADANA NUMUNE HASTANESİ'NDE GAZ SIZINTISI! HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gaz sızıntısı nedeniyle hastalar tahliye ediliyor. Yüreğir ilçesindeki hastanenin yoğun bakım bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Yoğun bakımdaki hastalar, ambulanslar ile kentteki diğer hastanelere naklediliyor.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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