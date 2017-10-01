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Son Dakika! Adalet Bakanı Gül: Gülen'in İadesiyle İlgili Teknik Süreç Tamamlandı

SON DAKİKA! ADALET BAKANI GÜL: GÜLEN'İN İADESİYLE İLGİLİ TEKNİK SÜREÇ TAMAMLANDI

Son dakika... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili teknik süreç tamamlandı. İadenin önünde engel yok. " dedi.

Tarih : 01 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Adalet Bakanı Gül: Gülen'in İadesiyle İlgili Teknik Süreç Tamamlandı(8/10)4

TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılıyla ilgili resepsiyonda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ günedeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEKNİK SÜREÇ TAMAMLANDI"

FETÖ elabaşının ABD'den iadesiyle ilgili soruları yanıtlayan Gül, "Gülen'in iadesiyle ilgili teknik süreç tamamlandı. İadenin önünde engel yok." dedi.

"TEK TİP KIYAFET ÇALIŞMASI HENÜZ BİTMEDİ"

FETÖ sanıklarının yargılanmasıyla ilgili gündemde olan tek tip kıyafet uygulamasına da değinen Adalet Bakanı, "Üzerinde çalışılıyor. Henüz çalışma tamamlanmadı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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