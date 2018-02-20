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Son Dakika! Adalet Bakanı: Çocuk İstismarcılarına Kimyasal Hadım Gündemde

SON DAKİKA! ADALET BAKANI: ÇOCUK İSTİSMARCILARINA KİMYASAL HADIM GÜNDEMDE

Son dakika! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çocuk istismarcıları için kimyasal hadım gündeme gelebilir" dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Son Dakika! Adalet Bakanı: Çocuk İstismarcılarına Kimyasal Hadım Gündemde(9/10)5

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Çocuk istismarcıları için kimyasal hadım 2-3 gün içinde gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Gül, "Çocuk istismarını önlemek konusunda bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun içinde yer alan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu saldırıların önüne geçilmesiyle ilgili konuştu, "Kimyasal hadım gündeme gelebilir" dedi.

Bakan ayrıca "Çocuk istismarı konusunda mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" şeklinde konuştu.

BOZDAĞ'DAN DA BENZER İFADELER

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da benzer bir ifade kullanarak "Hadım dahil görüşülecek" dedi.

BAHÇELİ SERT KONUŞTU

MHP Lideri Devlet Bahçeli de grup konuşmasında çocuk tacizine değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye suratla tedavi edilmelidir. Bunlara hayat haram edilmeli, gün yüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. Şiddet devam etmektedir. Bu selin önüne geçmezsek, meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır. BM tarafından 20 Kasım 1989'da onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi bir insan hakları belgesidir. Türkiye 1990'da imzalamıştır. Zararlı etkilerden istismar ve sömürüden korunma hakkı insanlık vicdanının teminatı altındadır. Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli, ya da kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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