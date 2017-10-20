Son dakika: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın 3. duruşmasında, Özakça'ya elektronik kelepçe koşulu ile tahliye kararı verilirken, Gülmen için tutukluluğa devam kararı çıktı.

KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmada Özakça'ya elektronik kelepçe koşulu ile tahliye kararı verilirken, Gülmen için 'tutukluluğa devam' kararı verildi.

Mahkeme duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

ÖZAKÇA: BİZ İŞİMİZİ İSTİYORUZ

Nuriye Gülmen'in "hayati tehlike riski oluşabileceği" gerekçesiyle getirilmediği duruşmada Semih Özakça, "Biz işimizi istiyoruz. İşimize iade edilsin açlık grevini bitireceğiz" dedi. Özakça, sözlerinin devamında "Ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı.

AÇLIK GREVİ BAŞLATMIŞLARDI

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL sonrası KHK'yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi başlatmışlardı. Özakça ve Gülmen'in açlık grevi 225'inci gününde.

Kaynak: haberinburada