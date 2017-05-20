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son dakika açıklaması: bir dönem daha adayım

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BİR DÖNEM DAHA ADAYIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir dönem daha aday olduğunu belirtirken, kayyum ve istifa iddilarının aslı astarı olmadığını, FETÖ'cülerin algı yönetimi yapmaya çalıştığını belirtti.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 16:08
Puan Ver : Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım(5/10)2


Melih Gökçek, 16 radyonun ortak yayınında dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Gökçek, bir süredir ortaya atılan, "Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığı, kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara, "Aslı astarı yok, dimdik ayaktayız. Bir dönem daha adayım" cevabını verdi. Başkentlilerin What'sApp uygulamasından gönderdiği tüm sorulara cevap veren Başkan Gökçek, ilk olarak, hakkında son zamanlarda sık sık ortaya atılan, Büyükşehir'e kayyum atandı, tutuklandı, görevden alındıö gibi iddiaların sorulması üzerine, Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Özellikle de bizden son derece rahatsız olanlar var. Bilhassa FETO'cular. Bunlar insanlarda tereddüt meydana getirmek, sosyal medyada 'acaba mı' dedirtmekten keyif alıyorlar. Bir algı yönetimi yapmaya çalışıyorlarö cevabını verdi.



ASLI ASTARI YOK



Ortaya atılan bu iddialara ilişkin, 'Aslı yok astarı yok. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz, milletin kafası bulansın, gerisi önemli değil' değerlendirmesinde bulunan Başkan Gökçek, "Tabii bunları söylerken, bizim yakınımızda dolaşıp, bizi sevmeyenler de var. Onlar da bu işlere balıklama atlıyorlar. Bu tarz iftiralar, her dönemde, her seçimde, her yerde oluyor" dedi. Bu iftiraları atanlar arasında CHP'lilerin de bulunduğunu kaydeden Başkan Gökçek, 2 yerel seçim öncesinde de benzer iftiralarla kendisini karalamaya çalışan CHP'lilerin, bu iddialarını ispatlayamadıklarının altını çizdi.



Ankara'da tek tek seçilen 450 kişinin, referandum öncesinde 601 bin konutu ziyaret ettiğini, kendisinin 23 miting yaptığını anlatan Gökçek, geçmiş yerel seçim sonuçlarını da tek tek sıralayarak, "Başarılı olduğumuz halde, bu eleştiriler CHP'liler, inşallah seçimlerde görürüz boyunuzun ölçüsünü" dedi.



 



kaynak:sabah








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