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SON DAKİKA! ABD'NİN VİZE VERMEDİĞİ İDDİASINA BAKANLIKTAN JET CEVAP: ZATEN BAŞVURU YAPMADIK


Son Dakika! ABD'nin Vize Vermediği İddiasına Bakanlıktan Jet Cevap: Zaten Başvuru Yapmadık
Tarih : 24 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Abd'nin Vize Vermediği İddiasına Bakanlıktan Jet Cevap: Zaten Başvuru Yapmadık(10/10)6

Adalet Bakanlığı, Washington'a gidecek heyete ABD'nin vize vermediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

ABD'NİN VİZE VERMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Akşam saatlerinde Washington'a gitmek isteyen Adalet Bakanlığı heyetine ABD'nin vize vermediği yönünde haberler çıkmıştı.

BAKANLIK YETKİLİLERİ HABERLERİ YALANLADI

Haberlerin ardından Adalet Bakanlığı yetkilileri, Washington'a gitmek isteyen bir heyetin olmadığını, bu bağlamda herhangi bir başvurunun da söz konusu olmadığını açıkladı.

Yetkililer vize verilmemesi yönündeki haberlerin de asılsız olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN BAŞVURU YAPILAMIYOR

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya almıştı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de mütekabiliyet esası uyarınca ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almıştı.

Krizin çözümü için ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığına gelmiş ve 4 şart sunmuştu.

İşte krizin aşılmasıyla ilgili ABD'nin sunduğu şartlar:

ABD heyeti vize krizinin bitmesi için dört şart açıklamıştı. İşte o şartlar:- Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar verilmeli.- Çalışanlara dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli.- Temasların ABD'nin isteğiyle uyumlu olup olmadığı sorulmalı.- Çalışan ABD'nin isteğiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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