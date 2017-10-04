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SON DAKİKA! ABD'NİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GÖREVLİSİ CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI


Son Dakika! ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Görevlisi Casusluk Suçundan Tutuklandı
Tarih : 04 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Son Dakika! Abd'nin İstanbul Başkonsolosluğu Görevlisi Casusluk Suçundan Tutuklandı(10/10)6

17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'CÜ PEK ÇOK İSİMLE İRTİBAT HALİNDEYMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, gözaltına alındı.

CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Topuz, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Topuz'un, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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