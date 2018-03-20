İlişkilerin Gergin Olduğu Hollanda'dan Şaşırtan Destek
Ölen Yazarın Evinden 130 Bin Tl Çıktı
Abd İtiraf Etti: Çin Ve Rusya'nın Silahlarına Karşı Savunmamız Yok
Trabzonlu Teyzeden 'nene Hatunlar Ölmez!' Dedirten Afrin Konuşması
Annesini Rehin Alan Zanlı, Polis Ve Yakınlarına Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı
Tsk, Tuzakları Tek Tek İmha Etti! Hainlerin Planları Suya Düştü
Ak Parti'den Erken Seçim Açıklaması! Sözcü Mahir Ünal Tarih Verdi
Abd, Suudi Arabistan'a Sattığı Silahları Görücüye Çıkardı
Son Dakika! Abd'den Flaş Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Anlaşma Sağlanamadı!
İngiltere, Facebook'un Kurucusu Zuckenberg'i İfadeye Çağırdı
183 Öğrenci Hastanelik Olmuştu! Nedeni Belli Oldu: Bacillus Cereus
2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri Denetleyip Talimat Verdi
Fenerbahçe'den İsrail Ekibine Bayraklı Gönderme
Korsan Hakkı'dan Hatıra Kaldı! Ordulular Binmek İçin Sıraya Giriyor
Suriye'den Yükselen Dumanlar Sınırı Kapladı! Göz Gözü Görmüyor
İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
Tarih Belli Oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a Açılan Kapısı Kapanıyor!
Fetö'den Aranıyordu! Eski Emniyet Müdürü 'gaybubet' Evinde Yakalandı
Şehit Evine İcra Göndermişlerdi! Skandal Sonrası İlk Açıklama Geldi
Esad Rejiminin Kalbine Roketli Saldırı: 29 Ölü, 32 Yaralı

Son Dakika! ABD'den Flaş Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Anlaşma Sağlanamadı!

SON DAKİKA! ABD'DEN FLAŞ MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Münbiç konusunda anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Tarih : 20 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Son Dakika! Abd'den Flaş Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Anlaşma Sağlanamadı!(10/10)6

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Münbiç meselesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ilişkileri koparma noktasına getirecek bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre Türkiye ve ABD, Münbiç konusunda anlaşmaya varamadı.

ÇAVUŞOĞLU, TILLERSON İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akşam saatlerinde ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüşmüştü. Görüşmenin hemen ardından bu açıklamanın gelmesi dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Abd  Den  Flaş  Münbiç  Açıklaması  Türkiye  İle  Anlaşma  Sağlanamadı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER