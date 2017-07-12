ABD'den sürpriz ziyaret... Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, Ankara'ya geldi. Ziyaretin sürpriz bir şekilde geliştiği bildiriliyor.

BAŞKENT'TE TEMASLARDA BULUNACAK

Komutan Goldfein, Başkent'te çeşitli temaslarda bulunacak.

İNCİRLİK'İ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, geçtiğimiz Ağustos ayında, Adana İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığını ziyaret etmişti.

Üssün resmi internet sitesinde, Goldfein'ın Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen "Doğal Kararlılık" operasyonlarını yerinde incelemek ve operasyona katılan müttefiklerle bir araya gelmek için üsse geldiği belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada