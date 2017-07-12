SON DAKİKA! ABD'DEN ANKARA'YA SÜRPRİZ ZİYARET
ABD'den sürpriz ziyaret... Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, Ankara'ya geldi. Ziyaretin sürpriz bir şekilde geliştiği bildiriliyor.
BAŞKENT'TE TEMASLARDA BULUNACAK
Komutan Goldfein, Başkent'te çeşitli temaslarda bulunacak.
İNCİRLİK'İ ZİYARET ETMİŞTİ
ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein, geçtiğimiz Ağustos ayında, Adana İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanlığını ziyaret etmişti.
Üssün resmi internet sitesinde, Goldfein'ın Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen "Doğal Kararlılık" operasyonlarını yerinde incelemek ve operasyona katılan müttefiklerle bir araya gelmek için üsse geldiği belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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