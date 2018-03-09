SON DAKİKA! ABD'DE SİLAHLI SALDIRI! REHİNELER VAR, OPERASYON SÜRÜYOR
Son Dakika! ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde rehinelerin olduğu ve operasyonun devam ettiği bilgisi geliyor.
ABD'nin California eyaletine bağlı Napa bölgesinde, Gaziler Evi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Siyah zırh giyen saldırgan üç kişiyi rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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