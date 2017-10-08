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SON DAKİKA! ABD, TÜRKİYE'NİN VİZE BAŞVURULARINI DURDURDU


Son Dakika! ABD, Türkiye'nin Vize Başvurularını Durdurdu
Tarih : 08 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : Son Dakika! Abd, Türkiye'nin Vize Başvurularını Durdurdu(7/10)3

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarda, göçmen olmayan vize hizmetlerini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Karara gerekçe olarak personel güvenliği gösterildi.

TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği vize hizmetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Açıklama büyükelçiliğin Twitter hesabından yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ABD Misyonu'nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin, taahhütleri yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirmek amacıyla şu andan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır.

İşte ABD Büyükelçiliği'nin Twitter paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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