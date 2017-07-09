SON DAKİKA! ABD SAVAŞ UÇAKLARI PYD'Yİ VURDU: 40 TERÖRİST ÖLDÜ
Son dakika gelişmesi... ABD savaş uçakları Suriye'nin Rakka şehrinde terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin mevzilerini vurdu. Operasyonda 40 terörist öldü.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'nin Rakka ilinin Akrişi beldesinde terör örgütü PKK/ PYD'ye ait mevzilerini vurduğu, yaklaşık 40 teröristin öldü.
40 TERÖRİST ÖLDÜ
AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi. Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vuruldu. Bombardımanda yaklaşık 40 teröristin öldü, çok sayıda teröristin de yaralandı.
48 SAATTE 23 SİVİL ÖLDÜ
Belde çevresinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun DEAŞ hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı. Bu arada, DEAŞ'ın kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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