SON DAKİKA! ABD İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI
ABD, İran Devrim Muhafızlarını yaptırım listesine aldı. Karardan kısa süre önce ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeyeceklerini açıklamıştı.
"ABD VE MÜTTEFİKLERİNİ TEHDİT EDİYOR"
ABD Başkanı Trump İran stratejisini açıkladı. İran'ı teröre destek vermekle suçlayan Trump, İran Devrim Muhafızlarının yaptırım listesine aldığını söyledi.
Trump'ın sözleri şöyle:
İran rejimi 11 Eylül saldırısının üst düzey teröristlerini sakladı, Usame Bin Ladin'in oğlu da dahil. İran rejimi dünyada teröre destek veren ülkelerin başında geliyor. El Kaide, Hizbullah'a destek vermeye devam ediyor. İran, Amerikan birliklerini ve müttefiklerimizi tehdit eden füzeleri geliştirmeye devam ediyor. Arap yarımadasında bu tacizlere devam ediyor ve yalan yanlış suçlamalarla Amerikalıları rehin tutuyor.
"GÖZ ARDI EDEMEYİZ"
İran silahsız öğrencilere ateş açmıştır. Yemen'de ve Suriye'de şiddeti ateşlemiştir. Suriye'de Esad rejiminin insanlık suçlarına destek olmuş ve Esad'ın kimyasal silahlarını sivillere karşı kullanılmasına destek olmuştur. Rejimin cinayetlerle dolu geçmişi düşündüğünde, gelecek için korkunç planlarını göz ardı edemeyiz.
Kaynak: haberinburada
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