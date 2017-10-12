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Son Dakika! Abd Dışişleri Sözcüsü: Beklentimiz Türkiye İle Tansiyonun Düşmesi Yönünde
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Son Dakika! ABD Dışişleri Sözcüsü: Beklentimiz Türkiye ile Tansiyonun Düşmesi Yönünde

SON DAKİKA! ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: BEKLENTİMİZ TÜRKİYE İLE TANSİYONUN DÜŞMESİ YÖNÜNDE

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, yaptığı yeni açıklamada Türkiye ile tansiyonun düşmesini beklediklerini dile söyledi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Son Dakika! Abd Dışişleri Sözcüsü: Beklentimiz Türkiye İle Tansiyonun Düşmesi Yönünde(6/10)2

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile yaşanan vize krizi ve Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde ele alınan konular hakkında yeni bir açıklama yaptı.

"ABD'Lİ RAHİBİN DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Tillerson'un dün yaptıkları görüşmede Türkiye'de tutuklu bulunan Alsancak'taki Protestan Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson'un durumunun gündeme geldiğini belirten Nauert, "Tutukluların aileleri ve avukatlarıyla görüşmesi konusunda verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

Nauert ayrıca "Türkiye'nin ABD ile arasına mesafe koymasını istemeyiz. Beklentimiz tansiyonun düşmesi yönünde. Türkiye önemli bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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