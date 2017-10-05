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SON DAKİKA! 39 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ


Son Dakika! 39 Hakim ve Savcı İhraç Edildi
Tarih : 05 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Son Dakika! 39 Hakim Ve Savcı İhraç Edildi(5/10)1

Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni ihraç kararlarını açıkladı. Buna göre FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

4 BİN 560 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLMİŞ OLDU

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen hakim - savcı sayısı 4 bin 560 oldu.

BİN 500 HAKİM - SAVCI ALINACAK

Öte yandan Adalet Bakanlığı, bin 500 hakim ve savcı alınacağını duyurmuştu! 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtilmişti. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara'da yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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