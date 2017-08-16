SON DAKİKA! 15 TEMMUZ'UN KRİTİK İSMİ ESKİ YARBAY ÖZCAN KARACAN, YAKALANDI
15 Temmuz darbe girişimi sırasında taarruz helikopterlerini yönlendirerek, Ankara'daki birçok yerin bombalanması talimatını verdiği öne sürülen ve 13 aydır firarda bulunan Pilot Yarbay Özcan Karacan, bu sabah Antalya'da düzenlenen bir operasyon sonucu yakalandı. Karacan'ın özel bir ekip tarafından Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
HELİKOPTERLERE BOMBALAMA YAPTIRMIŞTI
15 Temmuz günü Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi'ni ele geçirerek, sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerleri tespit ettikten sonra, taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatmakla suçlanıyor. Karacan'ın "Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin" biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı.
İŞTE O HAİN DİYALOG
03 Ocak 2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Oğuz Yalçın'a ait olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekilde:15/07/2016 tarihinde saat 23:19'deki telsiz kaydı:Özcan KARACAN: ……..
İlkay ATEŞ: Efendim komutanım
Özcan KARACAN: (…) yolunda nerden
İlkay ATEŞ: "Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim"
Özcan KARACAN: Bir tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır (…) birini çağır
İlkay ATEŞ: Silahlar çalışmıyor nerde kobra var
Özcan KARACAN: MİT'in üstünde var onu çağır
İlkay ATEŞ : Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız
Rafet KALAYCI: Kalaycı MİT'in üzerindeyim
Oğuz YALÇIN: Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun
Ortam sesi— Vurulsun
Oğuz YALÇIN: Vurulsun, vurulsun
Rafet KALAYCI: Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya
Özcan KARACAN: (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)
Rafet KALAYCI: Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya
İlkay ATEŞ: Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et.
Rafet KALAYCI: Nero (..)
İlkay ATEŞ: Sen MİT'e devam et
Rafet KALAYCI: MİT'e devam ediyoruz.
İlkay ATEŞ: Ali sen Konya yoluna gel Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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