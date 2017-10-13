SON DAKİKA! 120 ÖZEL KUVVETLER ASKERİ İDLİB'E GİRDİ
Son dakika! 8 Ekim'de İdlib'de keşif faaliyetlerini başlatan TSK, bu akşam Özel Kuvvetler'den oluşan yaklaşık 120 askerle İdlib'e girdi.
Günlerdir sınıra asker ve zırhlı araç sevkiyatı yapan TSK'dan yeni haber geldi. 8 Ekim'de İdlib'de keşif faaliyetlerini başlatan TSK, bu akşam Özel Kuvvetler'den oluşan 12 zırhlı araç ve yaklaşık 120 askerle İdlib'e girdi.
SINIR HATTINA ASKERİ ARAÇ KONUŞLANDIRILMIŞTI
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a gelen çok sayıda askeri araç, ambulans ve konteyner, Reyhanlı ilçesinde sınır hattına konuşlandırılmıştı.
İntikalin yapılacağı İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesine gelen askeri araçlar, bu akşam konuşlandırılacakları sınır birliklerine sevk edilmişti.
Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait Kimyasal, Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) aracı da Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi.
ASTANA'DA ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA SÜREÇ İŞLİYOR
Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.
Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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