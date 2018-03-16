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Son Dakika! 11 Kişiye Mezar Olan Jetle İlgili İran'dan Açıklama
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SON DAKİKA! 11 KİŞİYE MEZAR OLAN JETLE İLGİLİ İRAN'DAN AÇIKLAMA


Son dakika! 11 kişiye mezar olan jetle ilgili İran'dan açıklama
Tarih : 16 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Son Dakika! 11 Kişiye Mezar Olan Jetle İlgili İran'dan Açıklama(6/10)2

İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

UÇUŞ VERİLERİ BULUNAMADI

Türkiye'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kurumun resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi.

KANADALI YETKİLİLERDE KAZANIN NEDENİNİ ARAŞTIRACAK

Açıklamada, uçağın Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililerin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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