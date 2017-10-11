Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden vize kriziyle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YAKLAŞIK YARIM SAAT SÜRDÜ

İki ülke arasında krizin başından beri gerçekleşen en üst düzey görüşme saat 17:30 sularında gerçekleşti ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmenin içeriği ile ilgili bakanlıktan açıklama bekleniyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün bir basın açıklaması yapmış, ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını geçici olarak askıya alma kararının Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'yla eşgüdümlü alındığını söylemişti.

"TÜRKİYE'NİN KARARI BİZİ RAHATSIZ ETTİ"

Ankara Büyükelçisi John Bass'ın ülkenin "en iyi diplomatlarından biri" olduğunu ve Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularının askıya alınması kararının hem kendileri hem de Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını söyleyen Nauert, "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye'nin kararı bizi rahatsız etti" demişti.

"ÇALIŞANLARIMIZI SERBEST BIRAKMAK İYİ BAŞLANGIÇ OLACAK"

Nauert, Türkiye'nin çalışanlarını neden tutukladığıyla ilgili akıllarında bazı soru işaretleri olduğunu da belirterek, John Bass'ın "Türkiye intikam alıyor" açıklamasına destek verirken, ilişkilerin düzelmesi için de şantaj dili kullanmış ve "İlişkilerimizin düzelmesi, Türkiye'nin tavrına bağlı. Tutuklu çalışanlarımızın bir an önce serbest bırakılması diyalog için iyi bir başlangıç olacak" demişti.

Kaynak: haberinburada