

Gaziantepspor'lu Rajtoral'ın intiharı futbolda ne ilk ne de son... Ancak 'sebeplerine' inilmediği sürece çare bulunması da zor. İşte futbol tarihindeki trajedik intihar vakaları ve yaşananlar...







Fenerbahçe ile çıktığı ilk ve son maçta İstanbulspor'dan 3 gol yiyen Robert Enke, yıllar sonra Almanya Milli Takımına kadar yükselmişti. Ama yeşil sahanın dışındaki hayatını bir türlü yoluna koyamıyor, kalesine gelen toplarla mücadele ederken canından çok sevdiği çocuğunun hastalığıyla bir türlü baş edemiyordu. 'Canından çok sevdiği' tabiri burada mecazi anlamda kullanılmadı; Enke, kızı Lara hayata gözlerini yumduktan 3 yıl sonra, Bremen'den Hannover'e giden bir trenin önüne atlayarak intihar etti...



Enke'nin ölümünden sonra bir süre gündemi meşgul etse de unutuldu; futbolcuların da birer insan olduğu. Enke yıllarca depresyonla mücadele etmeye çalışmış, sonunda teslim olarak hayata veda etmişti. Ne ilk ne de sondu... Tıpkı arkasında sadece borçlarının ve alacaklarının yazılı olduğu bir mektupla aramızdan ayrılan Rajtoral gibi... Peki neydi futbolcuları bu yola iten sebepler?



KRONİK YORGUNLUK SENDROMU



Rajtoral'ın ölümünün ardından, futbolcunun uzun süredir 'Kronik Yorgunluk Sendromu' ile savaştığı ortaya çıktı. Profesyonel sporcuların son dönemde sıklıkla karşılaştığı psikolojik bir rahatsızlık olan KYS'yi bilim insanları, "En büyük hata bunun bir hastalık olduğunun düşünülmesi. Aslında bu sadece bir sendrom ve tamamen düzelmeyen başka hastalıkların neticesinde ortaya çıkıyor" şeklinde tanımlıyor.



Olomouc Tıp Fakültesi Klinik İmmünoloji Bölümü Başkanı Jaromir Bystron'un verdiği bilgiye göre, doktorlar bu rahatsızlığı fark edebilirse düzeltilmesi kolay. Ancak fark edilmesi de bir o kadar zor. Rahatsızlığın başladığı anda çözüme kavuşturulabilmesi için nedenlerinin çok iyi anlaşılması gerekiyor.



Sporcularda sıklıkla karşılaşılması ise onların fiziksel aktiviteler içinde daha fazla bulunması ve 'başarısız' olma duygusu ile psikolojik olarak kendilerine daha fazla yük bindirmeleri. Bununla savaşacak gücü olmayanların kariyerlerinin sona ermesi sık gözlenen bir durum. Ancak daha kötüsü de var; psikolojilerinin bozulup intihara sürüklenmeleri...







kaynak:sabah