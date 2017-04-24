SON BİR HAFTADA 66 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 53'ü ölü, 8'i teslim, 5'i sağ olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 53'ü ölü, 8'i teslim, 5'i sağ olmak üzere toplam 66 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:sabah
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