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Son Bir Haftada 54 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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SON BİR HAFTADA 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


SON BİR HAFTADA 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 29 Mayıs 2017, 10:17
Puan Ver : Son Bir Haftada 54 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)9


İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-29 Mayıs tarihlerinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 483 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 170 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 46'sı ölü, 8'i teslim olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:haberler








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