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son bir haftada 53 terörist öldürüldü!

SON BİR HAFTADA 53 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!

Son bir haftadaki operasyonlarda 53 terörist öldürülürken 58 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonlarda, 10 asker şehit oldu, 36 asker yaralandı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:25
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada düzenlenen terör ve hudut güvenliği operasyonlarında toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi.



Bu kapsamda, 15-22 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap, Besler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, üçü lider kadrosundan aranan teröristler listesinde gri listede yer alan Sefkan kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu Hakkı kod adlı Yasin Atsak ile yeşil listede yer alan sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu Alişer kod adlı Zeynal Leblebici dahil 53 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:milliyet








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