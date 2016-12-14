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son bir çabayla otobüsü durdurdu ve

SON BİR ÇABAYLA OTOBÜSÜ DURDURDU VE

Servis otobüsü şoförü 62 yaşındaki Hasan Sever, bu sabah işçileri almaya giderken yolda kalp krizi geçirdi

Tarih : 14 Aralık 2016, 12:25
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Hakimiyet Caddesi'ndeki evinden çıkıp bir fabrikanın işçi servisini almak için 16 FV 215 plakalı otobüsü çalıştıran tansiyon ve şeker hastası Hasan Sever, 300 metre gittikten sonra kalp krizi geçirdi.




Sever, öğrenci ve işçi servis araçlarının yoğun olduğu yolda, son bir çabayla otobüsü durdurmak için yol kenarında tratuvara sürtüp aydınlatma direğine yönlendirdi.




Otobüsü böylece kaza yapmadan durdurmayı başaran Hasan Sever, olay yerinde yaşamını yitirdi.




Çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hasan Sever'in öldüğünü belirledi.




Olaya tanık olanlar, kar yağışı nedeniyle yolun kaygan ve trafiğin yoğun olduğunu belirterek, "Eğer otobüs kontrolden çıksaydı, büyük bir facia olabilirdi" dedi.



 



kaynak:habertürk













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