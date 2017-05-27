SON BİR AYDA 178 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türkiye genelinde 24 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 178 terörist etkisiz hale getirildi.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 2 bin 20 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 792 şüpheli gözaltına alındı.
Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen 82 kişi yakalandı.
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 148, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 4 bin 955 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 108'i ölü, 34'ü sağ, 36'sı teslim olmak üzere toplam 178 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:sabah
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