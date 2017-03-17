

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA KISA KISA







Mahkemelere yeni tanım geliyor: Mahkemelerin tanımındaki “bağımsız” ibaresinin yanına “tarafsız” tanımı da getiriliyor.







Milletvekili sayısı artıyor: 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor.







Seçilme yaşı düşüyor: Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemde 18'e düşecek. 18 yaşında Meclis'e girenler askerlikten muaf tutulacak.







Seçimlerin yapılması: Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda 5 yılda bir yapılacak.







Yasalar nasıl çıkarılacak: Yasama görevi Meclis'te olacak. Milletvekillerinin sunacakları teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Bunun yanında OHAL, af, para basmak, savaş yetkisi ve milletler arası anlaşmaları onaylamak da bulunuyor.







Denetim yetkisi: Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru önergeleriyle denetim yolu açık olacak.







Cumhurbaşkanı'nın seçimi: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, görev süresi milletvekilleri gibi 5 yılla sınırlı olacak. Seçilen Cumhurbaşkanı iki defa görev yapabilecek. Bunun yanında 100 bin seçmen ve en az yüzde 5 oya sahip siyasi partiler aday gösterebilecek. İlk turda seçim yapılamazsa, ikinci pazar günü seçim yenilenecek.







kaynak:habertürk