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son bir ay! okumadan sandığa gitmeyin!

SON BİR AY! OKUMADAN SANDIĞA GİTMEYİN!

Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin yönetim sistemi için 16 Nisan'da halkoylamasına gidiliyor... İşte A'dan Z'ye 18 maddelik paketin ayrıntıları...

Tarih : 17 Mart 2017, 10:12
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA KISA KISA



Mahkemelere yeni tanım geliyor: Mahkemelerin tanımındaki “bağımsız” ibaresinin yanına “tarafsız” tanımı da getiriliyor.



Milletvekili sayısı artıyor: 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor.



Seçilme yaşı düşüyor: Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemde 18'e düşecek. 18 yaşında Meclis'e girenler askerlikten muaf tutulacak.



Seçimlerin yapılması: Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda 5 yılda bir yapılacak.



Yasalar nasıl çıkarılacak: Yasama görevi Meclis'te olacak. Milletvekillerinin sunacakları teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Bunun yanında OHAL, af, para basmak, savaş yetkisi ve milletler arası anlaşmaları onaylamak da bulunuyor.



Denetim yetkisi: Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru önergeleriyle denetim yolu açık olacak.



Cumhurbaşkanı'nın seçimi: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, görev süresi milletvekilleri gibi 5 yılla sınırlı olacak. Seçilen Cumhurbaşkanı iki defa görev yapabilecek. Bunun yanında 100 bin seçmen ve en az yüzde 5 oya sahip siyasi partiler aday gösterebilecek. İlk turda seçim yapılamazsa, ikinci pazar günü seçim yenilenecek.



 



kaynak:habertürk








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