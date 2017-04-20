

Google'ın yayınladığı son güncelleme kendi telefonlarına yaramadı. Android 7.1.2 Nougat'a geçen Nexus ve Pixel telefonlara parmak izi sensörü çalışmayı durdurdu.



Bildiğiniz gibi yeni Android sürümlerine ilk olarak Google'ın kendi telefonları geçiyor. İşletim sisteminin yeni versiyonu ilk olarak Nexus ve Pixel telefonlara geliyor. Android 7.1.2 Nougat için de aynı şey geçerli oldu. Google yeni güncellemeyi ilk olarak kendi telefonlarına sundu. Ancak bu kez güncelleme pek de iyi sonuçlar vermedi. Bu yeni işletim sistemine geçen Google telefonlarında ciddi sorunlar yaşanıyor.



Android 7.1.2 Nougat güncellemesini yükleyen birçok Nexus ve Pixel kullanıcısı telefonlarının parmak izi sensörüyle sorun yaşıyor. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre yeni işletim sistemine geçtiklerinden beri parmak izi sensörü çalışmıyor. Bu durumdan etkilenen telefonlar Pixel, PixelXL, Nexus 5X ve Nexus 6P. Bazı kullanıcılar var olan parmak izi kayıtlarını silip yeniden başlayarak bu sorunu aşmaya çalışsa da bunun da fayda etmediği söyleniyor. Google ise bu sorunu çözmek için çalışmalara başladı. Parmak izi sensöründe yaşanan sorunu gidermek için çok yakında bir güncellemenin daha yayınlanacağı tahmin ediliyor.



Ancak unutmamak gerek ki Google'ın telefonları daha önce de bluetooth ile benzer bir sorun yaşamış ve bu sorunu çözen güncellemenin yayınlanması neredeyse bir ayı bulmuştu.



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