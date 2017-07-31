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Son Alman Tornado Uçağı da İncirlik'ten Çekildi

SON ALMAN TORNADO UÇAĞI DA İNCİRLİK'TEN ÇEKİLDİ

Almanya, 2016'nın ocak ayından bu yana İncirlik Üssü'nde bulunan Tornado keşif uçaklarının geri çekilme işlemini tamamladı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Son Alman Tornado Uçağı Da İncirlik'ten Çekildi(10/10)6

Türkiye'nin Alman parlamenterlere ziyaret izni vermemesi üzerine, Alman hükümeti ve Federal Parlamento haziran ayında İncirlik Üssü'nde bulunan 260 dolayındaki askeri ile 6 adet Tornado keşif uçağı ve yakıt ikmal uçaklarını Ürdün'e kaydırma kararı almıştı.

SON UÇAK DA BUGÜN GİTTİ

Alman basının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdıkları haberler göre, İncirlik Üssü'nde bulunan son Tornado da bugün (pazartesi) üssü terk etti. Tornadoların Rheinland Pfalz Eyaleti'ndeki Büchel Hava Üssü'ne geri döndükleri açıkladı.

UÇAKLAR ÜRDÜN'E KAYDIRILACAK

Almanya, DAEŞ'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek olmak amacıyla geçtiğimiz yılın başından bu tarafa Suriye ve Irak'ta keşif uçuşları yapıyordu. Alman Tornadolarının Ürdün'ün Azrak Üssü'ndeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekim ayı ortalarından itibaren yeniden keşif uçuşlarına başlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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