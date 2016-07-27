

Askeri sınav sorularını çalarak TSK'ya mensuplarını yerleştiren FETÖ'ye bir darbe daha vurulacak. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın başyaveri Levent Türkkan'ın “1989'da sorular sınavdan bir gün önce cemaat evinde verildi” itirafı üzerine savcılık, soruşturmayı derinleştirdi.







FETÖ'cü askerlerin ihanet girişiminde kilit rol oynayan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın itirafçı Başyaveri Levent Türkkan'ın ifadesi, askeri sınav soruşturmasını derinleştirdi. Türkkan'ın, "Fethullah Gülen Cemaati ile ortaokul döneminde tanıştım. 1989 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nin sınavlarına girdim. Abiler bana sınav olmadan önceki gece yarısı getirip soruları verdiler. Şıkların üzerine cevaplar işaretlenmişti" şeklindeki ifadesi üzerine savcılık harekete geçti.