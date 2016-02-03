

2016 Temmuz ve Ağustos ayı içinde açılması planlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tabliyelerin döşenme işlemi devam ederken, otoyol ve bağlantı yollarının yapımı da hızla sürüyor.











ARAÇLARI VE TRENLERİ TAŞIYACAK ÇELİK TABLİYELER DÖŞENİYOR







Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın 2016 yılının Temmuz veya Ağustos ayında hizmete gireceğini açıkladığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Araçların ve trenlerin geçeceği çelik tabliyelerin yerleştirilmesine hızla devam ediliyor. Bugüne kadar en ağırı 923 ton olan 59 çelik tabliyeden 48'i yerlerine yerleştirilerek montajı tamamlandı. Çelik tabliye montaj ve kaynak işlemlerinde artık "Lifting Gantry" adı verilen yeni dev vinç kullanılıyor. "Kayar Vinç (Lifting Gantry), ana halatın üzerine kurulan 2 tane parçadan oluşuyor, her bir parçanın ağırlığı 190 ton ağırlığında.







VİYADÜKLERİN UZUNLUĞU 13,5 KİLOMETRE







3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında inşa edilen 116 kilometrelik otoyolda viyadükler de önemli bir yer tutuyor. Mevcut yolun 13.5 kilometrelik kısmının viyadükler üzerinde geçirileceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde 3 önemli viyadüğün daha tamamlandığı öğrenildi. Tamamlanan viyadük ve yolların büyük bölümünün ise asfaltlanarak ulaşıma hazır hale getirildiği öğrenildi. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda daha önceden tamamlanan viyadüklerle birlikte 6'sı tek 29'u çift ayaklı olmak üzere toplam 35 viyadükten 25'inin tamamlanmış olduğu belirtildi.