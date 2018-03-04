Afrin Harekatı'nda 44. güne girildi. Raco'da kontrolün sağlandığı harekatta TSK ve ÖSO'nun Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612. Harekatta Raco dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı. Bugün, sabah saatlerinde Hacı Halil köyü ve Şeyh Hadid beldeleri, ardından Bafliun, Halilo, Soğulcak ve Aranda köyleri de teröristlerden temizlendi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

TSK'dan yapılan son açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'nda Raco beldesi dâhil 7 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2612 olduğu belirtildi.

6 BÖLGE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hacı Halil köyü ile Şeyh Hadid beldesini teröristlerden temizledi. Ayrıca, Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO birlikleri, dün Racu belde merkezini teröristlerden temizlemişti.

129 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 2'si belde merkezi, 98'sı köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 129 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu belde merkezi, beldeye bağlı Mesekanlı, Hacı Halil, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hamilek, Ramadiye, Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Badinli, Çemenli, Ali Bezanlı, Karkin, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

Kaynak: haberinburada