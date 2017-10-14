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Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü
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Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü

SON 2 YILIN ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ, 8 MAÇTA 14 PUAN TOPLAYARAK BİLİC DÖNEMİNE DÖNDÜ

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ligde 8 maçta 14 puan elde ederken aynı durumu 2014-15 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde de yaşamıştı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü(6/10)2

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, başkent deplasmanından eli boş döndü.

GALATASARAY KAZANIRSA FARK 8 PUAN OLACAK

Ankara'da 2-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 8 hafta sonunda 14 puan elde etti ve 10 puanlık fire verdi. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, lider Galatasaray'la arasındaki 5 puanlık farkı kapatamazken sarı-kırmızılıların Konya deplasmanında kazanması durumunda farkın 8'e çıkmasına zemin hazırladı.

AYNI DURUM EN SON BILIC DÖNEMİNDE OLMUŞTU

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ligde 8 maçta 14 puan elde ederken aynı durumu 2014-15 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde de yaşamıştı. O dönem Beşiktaş ligi üçüncü sırada bitirirken şampiyonluğa Galatasaray ulaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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