SON 2 YILIN ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ, 8 MAÇTA 14 PUAN TOPLAYARAK BİLİC DÖNEMİNE DÖNDÜ
Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ligde 8 maçta 14 puan elde ederken aynı durumu 2014-15 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde de yaşamıştı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, başkent deplasmanından eli boş döndü.
GALATASARAY KAZANIRSA FARK 8 PUAN OLACAK
Ankara'da 2-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 8 hafta sonunda 14 puan elde etti ve 10 puanlık fire verdi. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, lider Galatasaray'la arasındaki 5 puanlık farkı kapatamazken sarı-kırmızılıların Konya deplasmanında kazanması durumunda farkın 8'e çıkmasına zemin hazırladı.
AYNI DURUM EN SON BILIC DÖNEMİNDE OLMUŞTU
Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ligde 8 maçta 14 puan elde ederken aynı durumu 2014-15 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde de yaşamıştı. O dönem Beşiktaş ligi üçüncü sırada bitirirken şampiyonluğa Galatasaray ulaşmıştı.
Kaynak: haberinburada
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