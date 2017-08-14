Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.

PEPE SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 45+4. dakikada Portekizli yıldız Pepe attı. Skoru belirleyen golü 64. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı.

Beşiktaş, bu sonuçla lige galibiyet ve 3 puanla başlamış oldu. Antalyaspor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Beşiktaş, ligin ikinci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: haberinburada