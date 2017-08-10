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Son 10 Yılın En Büyük Gök Olayı Geceye Denk Geldiği İçin Türkiye'de Görünmeyecek

SON 10 YILIN EN BÜYÜK GÖK OLAYI GECEYE DENK GELDİĞİ İÇİN TÜRKİYE'DE GÖRÜNMEYECEK

21 Ağustos'ta gerçekleşecek olan ve son 10 yılın en önemli gök olayı olarak nitelendirilen 'Tam güneş tutulması' geceye denk geldiği için Türkiye'de görünmeyecek

Tarih : 10 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Son 10 Yılın En Büyük Gök Olayı Geceye Denk Geldiği İçin Türkiye'de Görünmeyecek(9/10)5

Gök bilimciler tarafından son yılların en önemli gök olayı olduğu söylenen ve 2 dakika 45 saniye sürecek olan 'Tam güneş tutulması' en net Kuzey Amerika'da izlenebilecek.

BU YILIN EN ÖNEMLİ GÖK OLAYI

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde faaliyet gösteren ve Beydağları'nın en yüksek zirvesi 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'deki dünyanın en önemli gözlemevlerinden birine sahip TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2017 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda, 21 Ağustos günü gerçekleşecek Tam güneş tutulması, bu yılın en önemli gök olayı olarak gösterildi.

2 DAKİKA 45 SANİYE SÜRECEK

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, özellikle ABD'li gökbilimciler tarafından merakla beklenen bu tutulmanın tam tutulma evresinin 2 dakika 45 saniye süreceğini belirtti.

TUTULMA 100 KİLOMETREKARELİK BİR ALANDA İZLENEBİLECEK

Tutulmanın en net Kuzey Amerika'da 100 kilometrekarelik bir alanda izlenebileceğini, ayrıca Orta Amerika, Avrupa ve Afrika'nın batısı, Asya'nın doğusu, Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinden de gözlenebileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırbıyık, tutulmanın genel zaman ile 15.47'de başlayıp 21.04'te son bulacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE 2060 YILINDA GÖRÜLECEK

Tam tutulmanın Türkiye'den en son 2006'da Antalya'da çok güzel gözlemlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Halil Kırbıyık, "Kuşlar gece oldu zannetmiş ve uçuşmaya başlamışlardı. Bütün insanlar için değişik bir deneyim ve tecrübedir. 21 Ağustos'taki tam güneş tutulması maalesef Türkiye'den görülemeyecek, geceye rastladığı için. Kuzey Amerika'da 100 kilometrelik bir kuşak içerisinde tam tutulma çok güzel bir şekilde gözlenebilecek. Amerika'da amatör veya profesyonel astronomlar bir yıldır bu hazırlığın içindeler ve bu harika gözlem için hazırlıklarını tamamladılar. Türkiye'de ise bir daha böyle bir gözlemi 2060 yılında inşallah herkes görür. Bu tutulma Güneş ve arkasındaki gök cisimleriyle ilgili çalışmalar yapmak için önemli bir fırsattır. Güneş'in dış katmanlarının incelenmesi için bilimsel açıdan bir fırsattır. Güneş'in 6 bin derecelik yüzey sıcaklığını arkamızda bırakarak, Ay kapatıyor ve dış katmanları, parlamaları gözleme imkanımız oluyor. Bu tutulma 4.5 milyar yıldır meydana gelen olaydır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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