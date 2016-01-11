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sömestr tatili ne zaman başlıyor?tatil kaç gün?

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?TATİL KAÇ GÜN?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 15 tatil ne zaman başlıyor? 2015 2016 eğitim öğretim yılının ilk yarısı neredeyse bitti. İlk dönemin yorgunluğunu ve stresini atmak için sabırsızlanan öğrenciler, okulların kapanacağı 22 Ocak 2016 Cuma gününü bekliyorlar. Peki; Sömestr 15 tatil kaç gün olac

Tarih : 11 Ocak 2016, 17:39
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İlk ve Ortaöğretim ile Lise öğrencilerinin sabırsızlıkla bekledikleri 15 tatil için geri sayım başladı. Okulların kapanmasına yaklaşık 2 haftalık bir süre kalmışken öğrenciler 2016 yarıyıl tatili ne zaman?, 15 tatil kaç gün olacak?, Sömestr tatili ne zaman bitecek? diye araştırmaya başladılar.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm bu sorulara yanıt arayan öğrencileri sevindirecek haberi verdi. MEB'den gelen açıklamaya göre Okul öncesi, İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl 15 tatil 22 Ocak 2016 - 5 Şubat 2016 tarihleri arasında olacak. 5 Şubat hafta sonuna geldiği için okullarda ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak.



15 TATİL (Sömestr tatili) KAÇ GÜN OLACAK?



Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilere göre yarıyıl tatilinin 30 gün olacağı haberleri gündeme damgasını vurmuştu. Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı resmi bir açıklama yaparak, yarıyıl tatilinin 30 gün değil eskiden olduğu gibi 15 gün olacağını açıklamıştı.








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