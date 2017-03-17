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Somali'deki Türk Askeri Üssü Göreve Başlıyor

somali'deki türk askeri üssü göreve başlıyor

SOMALİ'DEKİ TÜRK ASKERİ ÜSSÜ GÖREVE BAŞLIYOR

Türkiye'nin Somali'nin başkenti Mogadişu'da inşa ettiği askeri eğitim üssünün nisan ayında açılması planlanıyor

Tarih : 17 Mart 2017, 09:33
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Kuraklık kadar terör saldırılarıyla da boğuşan  Somali'ye askeri üs kurduk.  Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri yerleşkesi olacak olan  Somali'deki askeri eğitim üssünün nisan ayında açılması planlanıyor. Başkent  Mogadişu'da kurulan askeri üste  Somali Ulusal Ordusu'na mensup askerlerle  Afrika'nın birçok ülkesinden gelecek askerler  Türk Ordusu tarafından eğitilecek. Açılışa  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor.



GÜÇLÜ SOMALİ ORDUSU



Mogadişu'da kurulan üssü dün  Somali Savunma Bakanı General Abdulkadir Ali Dini beraberindeki askeri heyetle birlikte ziyaret etti. İnce işleri tamamlanmak üzere olan üssü gezen Bakan Dini, üssü hazırlayan Türk askeri ve sivil yetkililere teşekkür etti.  Somali Devlet Başkanı  Muhammed Abdullah Muhammed 'Farmajo' ise aynı saatlerde resmi hesabından tweet atarak üssün çok yakında açılacağını duyurdu. Başkan Farmajo mesajında, "Türkiye'nin dünyadaki en büyük askeri üssü neredeyse tamamlandı. Çok yakında  Somali Ordusu güçlü bir şekilde geri dönecek" dedi.



 



kaynak:sondakika








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