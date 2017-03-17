

Kuraklık kadar terör saldırılarıyla da boğuşan Somali'ye askeri üs kurduk. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri yerleşkesi olacak olan Somali'deki askeri eğitim üssünün nisan ayında açılması planlanıyor. Başkent Mogadişu'da kurulan askeri üste Somali Ulusal Ordusu'na mensup askerlerle Afrika'nın birçok ülkesinden gelecek askerler Türk Ordusu tarafından eğitilecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor.







GÜÇLÜ SOMALİ ORDUSU







Mogadişu'da kurulan üssü dün Somali Savunma Bakanı General Abdulkadir Ali Dini beraberindeki askeri heyetle birlikte ziyaret etti. İnce işleri tamamlanmak üzere olan üssü gezen Bakan Dini, üssü hazırlayan Türk askeri ve sivil yetkililere teşekkür etti. Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed 'Farmajo' ise aynı saatlerde resmi hesabından tweet atarak üssün çok yakında açılacağını duyurdu. Başkan Farmajo mesajında, "Türkiye'nin dünyadaki en büyük askeri üssü neredeyse tamamlandı. Çok yakında Somali Ordusu güçlü bir şekilde geri dönecek" dedi.







kaynak:sondakika