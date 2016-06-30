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somali'deki bombalı saldırıda 18 sivil öldü

SOMALİ'DEKİ BOMBALI SALDIRIDA 18 SİVİL ÖLDÜ

Uzaktan kumanda ile patlatılan bombanın asıl hedefinin hükümete ait askeri araç olduğu düşünülüyor

Tarih : 30 Haziran 2016, 12:12
Puan Ver : Somali'deki Bombalı Saldırıda 18 Sivil Öldü(7/10)7


Somali güvenlik birimleri, başkent Mogadişu'nun güney batısında yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu, yolda seyir halindeki minibüste bulunan 18 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada uzaktan kumanda ile patlatılan bomba ile gerçekleştirilen saldırıda otobüste bulunan yolcuların tamamının öldüğü kaydedildi.



Saldırıyı üstlenen henüz olmadı ancak Eş Şebab örgütü ülkede sık sık saldırı düzenlemesiyle biliniyor.



O sırada aynı yolda araç kullanmakta olan Nur Ahmed adlı bir tanık, içinde birlikler bulunan başka bir aracın minibüse eşlik ettiğini gördüğünü söyledi.



Söz konusu aracın hükümete ait olduğu ve askerleri taşıdığı kaydedidi. Saldırıda hasar almayan aracın, 'muhtemelen' esas hedef olduğu düşünülüyor.








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