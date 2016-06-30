Uzaktan kumanda ile patlatılan bombanın asıl hedefinin hükümete ait askeri araç olduğu düşünülüyor



Somali güvenlik birimleri, başkent Mogadişu'nun güney batısında yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu, yolda seyir halindeki minibüste bulunan 18 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada uzaktan kumanda ile patlatılan bomba ile gerçekleştirilen saldırıda otobüste bulunan yolcuların tamamının öldüğü kaydedildi.



Saldırıyı üstlenen henüz olmadı ancak Eş Şebab örgütü ülkede sık sık saldırı düzenlemesiyle biliniyor.



O sırada aynı yolda araç kullanmakta olan Nur Ahmed adlı bir tanık, içinde birlikler bulunan başka bir aracın minibüse eşlik ettiğini gördüğünü söyledi.



Söz konusu aracın hükümete ait olduğu ve askerleri taşıdığı kaydedidi. Saldırıda hasar almayan aracın, 'muhtemelen' esas hedef olduğu düşünülüyor.