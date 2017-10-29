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Somali'de peş peşe bombalı saldırı! 18 ölü, 30 yaralı

SOMALİ'DE PEŞ PEŞE BOMBALI SALDIRI! 18 ÖLÜ, 30 YARALI

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla peş peşe iki bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tarih : 29 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Somali'de Peş Peşe Bombalı Saldırı! 18 Ölü, 30 Yaralı(6/10)2

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla peş peşe iki saldırı düzenlendi. İki saldırıda 18 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

18 ÖLÜ, 30 YARALI

Saldırılarla ilgili konuşan emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, ilk saldırının Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesi'nde bulunan Naso Hablod otelini hedef aldığını ve 18 kişinin ölüp 30 kişinin yaralandığını söyledi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SALDIRGANLARI VURDU

Saldırganlardan birinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını aktaran Hüseyin, ilk patlamadan sonra saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını ifade etti. Hüseyin, saldırganlardan ikisinin güvenlik görevlileri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine işaret ederek diğerlerinin attıkları el bombasıyla otelin elektriğini kestiğini anlattı.

İKİNCİ SALDIRI MEYDANDA GERÇEKLEŞTİ

Emniyet kaynaklarına göre ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir araç infilak etti. İlk saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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