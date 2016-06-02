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somali'de otele saldırı: en az 15 ölü

SOMALİ'DE OTELE SALDIRI: EN AZ 15 ÖLÜ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eş-Şebab'ın üstlendiği otele yönelik saldırıda en az 15 kişi öldü.

Tarih : 02 Haziran 2016, 09:20
Puan Ver : Somali'de Otele Saldırı: En Az 15 Ölü(5/10)4


Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele bomba yüklü araç ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.



Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü üstlendi.



Saldırganların, girişinde bomba yüklü bir aracı patlattıkları otelin içine girerek çevreye ateş açtıkları belirtildi.



En az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, otelde konaklayanlar arasında hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin de olduğu tahmin ediliyor.



Patlamanın kentteki en büyük saldırılardan biri ve zararın çok büyük olduğu belirtiliyor.








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