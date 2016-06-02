

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele bomba yüklü araç ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.







Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü üstlendi.







Saldırganların, girişinde bomba yüklü bir aracı patlattıkları otelin içine girerek çevreye ateş açtıkları belirtildi.







En az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, otelde konaklayanlar arasında hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin de olduğu tahmin ediliyor.







Patlamanın kentteki en büyük saldırılardan biri ve zararın çok büyük olduğu belirtiliyor.