SOMALİ'DE OTELE SALDIRI: EN AZ 15 ÖLÜ
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eş-Şebab'ın üstlendiği otele yönelik saldırıda en az 15 kişi öldü.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele bomba yüklü araç ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi.
Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
Saldırganların, girişinde bomba yüklü bir aracı patlattıkları otelin içine girerek çevreye ateş açtıkları belirtildi.
En az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, otelde konaklayanlar arasında hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin de olduğu tahmin ediliyor.
Patlamanın kentteki en büyük saldırılardan biri ve zararın çok büyük olduğu belirtiliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar