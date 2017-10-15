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SOMALİ'DE DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 231'E YÜKSELDİ


Somali'de Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 231'e Yükseldi
Tarih : 15 Ekim 2017, 21:00
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Somali'nin başkenti Mogadishu'da kentin kalabalık bölgesindeki Safari Otel'in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda ölü sayısı 189'dan 2317'e yükseldi. Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, "Dün akşam Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildi." dedi. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından polis şefi Mohamed Hussein birçok kurbanın hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Patlamanın, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu düşünülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.TÜRKİYE, ASKERİ AMBULANS UÇAK GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere askeri bir ambulans uçağın Somali'ye gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali Mogadişu'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile tıbbi malzeme götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere askeri bir ambulans uçağın Somali'ye gönderildiğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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