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somali'de bombalı saldırı: en az 11 kişi hayatını kaybetti

SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI: EN AZ 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet ve hükümet yetkililerinin konakladığı es-Sahafi Oteli yakınlarında bombalı saldırılar düzenlendi. Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında yaklaşık üç saat çatışma yaşandı. Reuters'ın haberine göre; en az 11 kişi hayatını kaybetti

Tarih : 01 Kasım 2015, 13:50
Puan Ver : Somali'de Bombalı Saldırı: En Az 11 Kişi Hayatını Kaybetti(10/10)10


Associated Press'e konuşan Mogadişu Belediye Başkanı Mohamed Hussein, "ilk olayın sabahın erken saatlerinde, bir intihar bombacısının bomba yüklü aracı patlatmasıyla ve sonrasında silahlı kişilerin oteldekilere ateş açmasıyla yaşandığını" aktardı.



İkinci olayın ise yine otelin dışında park edilmiş bomba yüklü araçtan kaynaklandığı sanılan bir patlamayla meydana geldiği belirtildi. AP'ye olay yerinden telefonla bilgi veren Hussein, "Saldırıda otelin sahibi, eski bir general ve başkaca yetkililerin öldürüldüğünü" söyledi.



Haberde, Hussein'in ajansa yaşananları anlattığı esnada otelden silah sesleirinin de geldiği aktarıldı. Hussein, otelde rehin alınanlar olduğu bilgisini de verdi. Bir polis yetkilisi, otele giren saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında yaklaşık üç saat çatışma yaşandığını, saldırganların otelin çatısından ateş açtığını açıkladı.








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