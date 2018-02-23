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Somali askerlerinden Mehmetçik'e Türkçe selam: Vatan sana canım feda

SOMALİ ASKERLERİNDEN MEHMETÇİK'E TÜRKÇE SELAM: VATAN SANA CANIM FEDA

Türk görev gücünün eğitim verdiği Somalili askerlerin uygun adım yürüyüş görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Somali Askerlerinden Mehmetçik'e Türkçe Selam: Vatan Sana Canım Feda(10/10)6

Türk askerlerinin eğitim verdiği Somalili askerlerin yürüyüşü sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

TÜRKÇE DE ÖĞRENİYORLAR

Mogadişu'daki 1 tabur asker "Vatan sana canım feda" sözleriyle uygun adım yürüyor. Türk görev gücünün eğitim verdiği askerlerin bir çocuğunun da Türkçe öğrendiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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