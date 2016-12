Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan, 4 yöneticiyle birlikte, hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.







Kazayla ilgili ana davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince, Gürkan ve diğer yöneticilerin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yeni dava açıldı.







Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin, "İstanbul'da yaşadığı belirtilen davanın sanıkları Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit'in bu kentte talimatla savunmalarının alınması" kararı gereği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan talimatlı duruşmaya, sanıklar Gürkan ve Yiğit katıldı. Duruşmaya katılan 37 müştekiyi 19 avukat, sanıkları ise 2 avukat temsil etti. Duruşmayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko da izledi.







Suçlamayı kabul etmedi







Savunması alınan sanık Alp Gürkan, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. Gürkan, hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu.







Savunmaya katılan Gürkan'ın avukatlarından Abdurrahman Gök de Aksihar'da yaşanan durumlar ve yaşlı olması nedeniyle müvekkilinin duruşmaya katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.







Müşteki avukatlarının, savunma içeriğine göre soru sorabilmesi için Gürkan'dan, yazılı halde sunduğu savunmayı özetlemesi istendi.







Bu duruma itiraz eden Gürkan'ın avukatlarından Kadir Çekin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 301. maddesine göre müşteki avukatlarının soru sorma hakkı olmadığını öne sürerek, avukatların müştekilerin müdahilliklerine karar verilmesinden sonra soru sormasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi reddetti ve avukatların, talimat duruşması olduğunu gözeterek, konuyla alakalı sorular sormasını istedi.







Bu sırada konuşmak isteyen bazı müştekilere ise mahkeme heyeti başkanı Yener Yıldırım, duruşmanın nizamının bozulacağı gerekçesiyle izin vermedi ve uyarıda bulundu.







"Bizim kurgumuz diğer kurgulardan mantıklıdır"







Savunmasını özetleyen Gürkan, 2013 Aralık ayı itibarıyla yaşının ilerlemesi nedeniyle, şirketin ağır yükünü taşıyamayacağını düşünerek yönetimden ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:







"Şirketi oğluma bıraktım. Sonra şirkette ne oldu, ne bitti haberim olmadı. Bana zaman zaman bilgi verirlerdi. Uzun zamandan beri beraber çalıştığım Ramazan Doğru'yu aynı zamanda yönetim kuruluna aldım. O zamandan sonra da bilgi sahibi değilim. Emekliliğimden sonraki safhada yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Mevzuata tam olarak uyulmuştur. Bu konuda rapor da mevcuttur. Şirket, her türlü madenciliğin ileri teknolojisini getirmiş bir şirkettir. Şirketin mevzuatlara aykırı bir şey yapmış olabileceğini zannetmiyorum. Bu olayın herhangi bir şekilde, normal bir maden kazası olduğu kanısında değilim. Bilirkişilerin bugüne kadar yaptıkları kurgudan ibarettir. Bizim kurgumuz diğer kurgulardan mantıklıdır. Kaza olan olayı, şirketimizi devraldıktan sonra mekanizasyonu görmek için oraya bin kere gittim."







Gürkan'a müşteki avukatları sorular sordu. Bu soruların çoğuna Gürkan'ın avukatlarınca itiraz edildi. Mahkeme heyeti başkanı Yıldırım da bazı soruların davayla alakalı olmadığını belirterek, başka sorular sorulmasını istedi.







"Soma'daki işletmelerin hepsinde yangına müsait kömür vardı"







Müşteki avukatlarından Sevil Ege Değerli'nin, "Park Teknik Şirketini, üretim miktarına ulaşamayacağı yazılı olmasına rağmen, bile bile nasıl devraldınız? Daha önce yangın çıkmış, bunu bildiğiniz halde niye devraldınız?" sorusunu yanıtlayan Gürkan, "Avukat hanım madenci değil. Bilgisi olsa bana bunu sormazdı. Her madenin kendi özelliği vardır. Her madende yangın çıkabilir. Bu ocak alındığı zaman bu olaylar bilgimiz dahilindeydi. Soma'daki maden işletmelerinin hepsinde yangına müsait kömür vardır. Ama biz buna müdahale ederiz. Devraldığımız zaman, işletmeyi tamamen yeniledik. Tüm mevzuat yerine getirilmiş, kademeli olarak çalışılmıştır. 2014'e kadar kaza yaşanmamıştır." dedi.







Şirket sorumlularının ihmal ve kusurları nedeniyle tutuklu oldukları hatırlatılan Gürkan, "Sizin yönetiminizde başlayan ihmaller bilirkişi raporuna yansımış. Bunlardan haberdar mıydınız?" sorusunu da "Ben bu raporu kabul etmiyorum. Çok değerli arkadaşlarımdan hiçbirinin, ölen 5 mühendis dahil olmak üzere kusurlu olduğunu kabul etmiyorum ve zannetmiyorum." diye konuştu.







Müşteki avukatlarından Sercan Aran, Gürkan'a, "İşçiler malzemelerin yenilenmediğini beyan etti ve bilirkişi de size kusur atfetti. İşveren olarak bunları denetlemeniz gerektiğini bilmiyor muydunuz?" sorusunu yöneltti. Gürkan da "emekli olduğu zaman orada ne olup ne olmadığını bilemeyeceği" şeklinde yanıt verdi.







"Normal bir kaza olsa kurtulabilirlerdi"







"Birçok işçinin öldüğü S panoda kirli hava galerisinin neden açılmadığı" sorulan Gürkan, "Madencilikle ilginiz olsa bana bu soruyu sormazdınız. 250 metre yukarıda 250 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir yer mevcuttu S panonun yakınında. Normal bir kaza olsa oradaki arkadaşların hepsi kurtulabilirlerdi. Ancak 10 dakika gibi kısa bir sürede, birdenbire anormal yükseklikte basan karbonmonoksit gazı, 250 metre ileri gitmeye mani olmuştur." şeklinde savunma yaptı.







Alp Gürkan, bir avukatın, "Soma'daki ocağınızda taşeronluk sistemi varmış ve maaşları da hayli fazla olan dayıbaşlarına üretimin artırılması talimatı verdiniz mi?" sorusuna karşılık da "Bu işletmede, dayıbaşı çıkartılmış bir terimden ibarettir, alakası yoktur. En önemli unsur kalifiye elemandır. ya kendiniz yetiştirirsiniz ya da Türkiye'de ekipler vardır. Dayıbaşları da ekiplerin başında bulunur. Zorlama olmaz, insanlar 8 saat çalışır. Makinayla çalışan iş yerinde insanlara, 'hadi hadi' diyemezsiniz." dedi.







Kömür miktarının 1 tondan 3,5 tona çıkarıldığı hatırlatılan ve bunu neye göre artırdıkları sorulan Gürkan, "Bizim her sene normal olarak sene sonunda sonraki senenin üretim planlaması yapılır. Türkiye Kömür İşletmeleri onaylar ve tekrar şirkete döner. Olay tamamen mekanize hale dönüştüğü için üretimi makine yükseltmiştir. Üretimin artırılması, işletmenin mekanize hale getirilmesiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.







"Ben de yönetim kurulu başkanı değilim"







Müşteki avukatlarından Berrin Demir'in, "Dava kapsamında tutuklu olan bazı yöneticilerin olaydan sonra yönetici olarak atandıkları ve bunu olaydan sonra öğrendikleri" yönündeki beyanları sorulan Alp Gürkan'ın, "Ben de o zaman yönetim kurulu başkanı değilim" yanıtını vermesi, müştekilerin tepkisini çekti. Avukat Demir, Gürkan'a, "Sizin konuyu dalgaya vuracak bir haliniz yok. Etkili bir yönetim kurulu organizasyonu kurma göreviniz var." dedi.







Savunma yapan sanıklardan Mustafa Yiğit ise kendisine sorumluluk atfeden bilirkişi raporunun eksik düzenlendiğini ve iddianameyi kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Yiğit de, hazırladığı yazılı savunmasını mahkemeye sundu.







Duruşmanın bitmesinin ardından müştekiler sanıklardan Alp Gürkan'a, tepki göstererek duruşma salonundan ayrıldı.







Kani Beko'nun açıklaması







Öte yandan duruşma öncesi ve sonrası, müşteki avukatlarınca, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde davaya ilişkin açıklamalar yapıldı.







Duruşma sonrası açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko da bundan sonraki duruşmanın Akhisar'da devam edeceğini tahmin ettiğini belirterek, "Biz DİSK olarak hazır olacağız Akhisar'da. Bu yapılacak duruşmadan bir beklentimiz var. Ders niteliğinde bir karar alınmasını bekliyoruz. Bundan sonra, bizim çocuklarımızın madenlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği alınmadığından dolayı ölmemeleri, şehit olan 301 kardeşimizi unutmamak için hakimin ders niteliğinde bir karar çıkartmasını bekliyoruz." diye konuştu.







Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticiler Mustafa Yiğit, Hayri Kebapçılar, Murat Bodur ve Haluk Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından, devam eden ana dava ile birleştirilme talepli Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.







Hazırlanan iddianamede şüphelilerin, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.







Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciası davası ile ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömürleri AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüd Müdürü olarak çalışan Hayri Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Haluk Sevinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül'de alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.







kaynak:haberler