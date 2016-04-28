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soma'da yola tuzaklanan bomba patladı

SOMA'DA YOLA TUZAKLANAN BOMBA PATLADI

Manisa'nın Soma İlçesi'nde yola tuzaklanmış uzaktan kumandalı iki ayrı el yapımı patlayıcı belli aralıklarla patlatıldı. İlk patlamanın ardından olay yerine hareket eden jandarma ekibinden 1 astsubay hafif yaralandı

Tarih : 28 Nisan 2016, 14:39
Puan Ver : Soma'da Yola Tuzaklanan Bomba Patladı(8/10)9


Soma- Kırkağaç arası Aksu Petrol Mevkii'nde teröristlerin yola tuzaklanan patlayıcı bugün saat 11.30 sıralarında sivil araçların geçişi sırasında patlatıldı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, olay yerine varınca ikinci bir patlama daha meydana geldi. İkinci patlamada fırlayan bir taş parçası jandarma astsubayı yaraladı. Sol kulağına isabet eden taşla hafif yaralanan astsubay için olay yerine ambulans çağırıldı.



Yola tuzaklanan bombaların ilk belirlemelere göre uzaktan kumandayla patlatıldığının anlaşıldığı belirtildi. Yol ulaşıma kapatıldı. Bölgeye önlem amaçlı olarak çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri de olay yerine hareket ederek jandarmayla çalışma başlattı.








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