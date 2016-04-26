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SOMA'DA GAZDAN ETKİLENEN 6 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI


SOMA'DA GAZDAN ETKİLENEN 6 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Tarih : 26 Nisan 2016, 11:38
Puan Ver : Soma'da Gazdan Etkilenen 6 İşçi Hastaneye Kaldırıldı(6/10)6


Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında gazdan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Eynez bölgesindeki özel bir işletmeye ait maden ocağında, ilk belirlemelere göre temiz hava basan kompresörün arızalanması üzerine ocakta biriken gazdan etkilenen 6 işçi rahatsızlandı.



Diğer çalışanların yardımıyla ocaktan çıkarılan işçiler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, yaptığı açıklamada, 6 işçinin karbonmonoksit gazından etkilendiği bilgisi üzerine olay yerine geçtiklerini söyledi.



İşçilerin hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldıklarını dile getiren Altıntaş, "Olay yerine geçiyoruz. Bizzat yerinde inceleyip ona göre hareket edeceğiz. 6 işçi olduğu söylendi. Kısmi gaz zehirlenmesi gibi ama hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.








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