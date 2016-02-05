

SOMA'DA 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası ilk kez bir buçuk yıl sonra bilirkişi heyeti Eynez Ocağı'nda olay yerine iniyor. Faciayla ilgili görülen davada alınan ara karar gereği Soma Kömürleri AŞ tarafından işletilen maden ocağına belirlenen yeni bilirkişi heyeti bugün giriyor. Heyet ile birlikte ocağa girmesi beklenen sanıklardan Yasin Kurnaz'ın ise, geç kaldığı gerekçesi ile, ocağın olduğu bölgeye gelmediği öğrenildi.







Faciadan bu yana girilemeyen bölgelerle, yangının başladığı yerde inceleme yapılacak keşifte hem sanık hem de mağdur avukatları da katılma talebinde



bulundu.Heyetle birlikte her iki taraftan da beşer kişinin ocağa girmesine karar verilirken sanık avukatları 25 Aralık'ta davanın 34'üncü oturumunda tahliye edilen vardiya amiri Yasin Kurnaz'ın da keşfe katılması talebiyle bir kişiden feragat edeceklerini talep etti.







Bu talep kabul edildi. Soma İşletmeleri'nde verilen eğitimden sonra keşif için ocağa girildi.PIRIL PIRIL TEMİZLENMİŞTİR



Facia sonrası yapılan bilirkişi incelemesi sanık avukatları tarafından yeterli bulunmamıştı. Bugüne kadar 4 kez inceleme için girilen ocaktaki bu keşfi diğerlerinden ayıran yanı yangının başladığı yer olduğu tahmin edilen U3 panosuna ilk kez girilecek olması olarak belirtiliyor. Sağ kurtulan işçilerin ifadelerine göre, olayın başladığı U3 panosunda çok sayıda işçi bulunuyordu ve tamamına yakını hayatını kaybetti.