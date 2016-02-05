O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SOMA'DA BİLİRKİŞİ HEYETİ 633 GÜN SONRA O MADEN OCAĞINA İNİYOR


SOMA'DA BİLİRKİŞİ HEYETİ 633 GÜN SONRA O MADEN OCAĞINA İNİYOR
Tarih : 05 Şubat 2016, 14:22
Puan Ver : Soma'da Bilirkişi Heyeti 633 Gün Sonra O Maden Ocağına İniyor(10/10)8


SOMA'DA  301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası ilk kez bir buçuk yıl sonra bilirkişi heyeti  Eynez Ocağı'nda olay yerine iniyor. Faciayla ilgili görülen davada alınan ara karar gereği Soma Kömürleri AŞ tarafından işletilen maden ocağına belirlenen yeni bilirkişi heyeti bugün giriyor. Heyet ile birlikte ocağa girmesi beklenen sanıklardan Yasin Kurnaz'ın ise, geç kaldığı gerekçesi ile, ocağın olduğu bölgeye gelmediği öğrenildi.



Faciadan bu yana girilemeyen bölgelerle, yangının başladığı yerde inceleme yapılacak keşifte hem sanık hem de mağdur avukatları da katılma talebinde

 bulundu.Heyetle birlikte her iki taraftan da beşer kişinin ocağa girmesine karar verilirken sanık avukatları 25 Aralık'ta davanın 34'üncü oturumunda tahliye edilen vardiya amiri Yasin Kurnaz'ın da keşfe katılması talebiyle bir kişiden feragat edeceklerini talep etti.



Bu talep kabul edildi. Soma İşletmeleri'nde verilen eğitimden sonra keşif için ocağa girildi.PIRIL PIRIL TEMİZLENMİŞTİR

Facia sonrası yapılan bilirkişi incelemesi  sanık avukatları tarafından yeterli bulunmamıştı. Bugüne kadar 4 kez inceleme için girilen ocaktaki bu keşfi diğerlerinden ayıran yanı yangının başladığı yer olduğu tahmin edilen U3 panosuna ilk kez girilecek olması olarak belirtiliyor. Sağ kurtulan işçilerin ifadelerine göre, olayın başladığı U3 panosunda çok sayıda işçi bulunuyordu ve tamamına yakını hayatını kaybetti.








Etiketler: Soma  Da  Bilirkişi  Heyeti  633  Gün  Sonra  O  Maden  Ocağına  İniyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER