

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin başlatılan dava Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam ediliyor. Davanın 6'ncı duruşmasının dokuzuncu celsesinde tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki avukatlarının talebi alınacak. Duruşma öncesinde, gar önünde toplanıp topluca yargılamanın yapılacağı kültür merkezinin yakınına 301 maden şehidinin isminin yazılı olduğu afişle yürüyen Somalı işçilerin aileleri ile onlara destek veren STK üyeleri, 'Soma'nın hesabı sorulacak', 'Soma'yı unutma, unutturma', ‘Katil devlet hesap verecek' sloganları attı. Maden şehidi aileleri ve avukatlar da polis noktasında kontrolden geçirildi. Soma davasının altıncı duruşmasının son günü olan dokuzuncu celsede, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki avukatlarının talipleri alınacak. Taleplerin alınmasının ardından davanın bir ileri tarihe ertelenmesi bekleniyor.







MADENCİLERİN FOTOĞRAFLARIYLA GELDİLER



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Soma maden faciası davasının ara karar gününe madenci aileleri duruşmaya madende hayatını kaybeden madencilerin fotoğraflarıyla geldi. Fotoğraflarla duruşma salonu önüne yürüyen madenci aileleri fotoğrafları duruşma salonu önüne bıraktı. Aileler daha sonra duruşmayı takip etmek üzere salona girdi.







İSTENEN CEZA



Soruşturma sonucunda açılan davada tutuklu sekiz sanıktan, madende vardiya amiri olarak görev yapan maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık beşinci duruşmanın son günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, halen tutuklu olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Maden Mühendisi İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik de yargılanıyor. Sanıklar hakkında, olası kasıtla öldürme suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Tutuksuz 48 sanık hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bunlardan 25'i hakkında da bu suçları bilinçli taksirle işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki ceza süresinin, üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.



Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.



Tutuksuz yargılanan 40 sanık ise; maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.