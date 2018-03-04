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SOLOTÜRK nefes kesti! Atatürk ve şehitler için uçtular

SOLOTÜRK NEFES KESTİ! ATATÜRK VE ŞEHİTLER İÇİN UÇTULAR

SOLOTÜRK, Burdur'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 88. yıl dönümü ve şehitler anısına gösteri uçuşu yaptı.

Tarih : 04 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Solotürk Nefes Kesti! Atatürk Ve Şehitler İçin Uçtular(8/10)4

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Burdur Halk Plajı'nda Burdur Gölü üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

UÇUŞ EKİBİNE ALKIŞLI DESTEK

Gösteri uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe, izleyenler alkışlarla ve ıslık çalarak destek verdi. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İZLEYENLERE GURUR DOLU ANLAR YAŞATTI

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarına imza atan Türk Hava Kuvvetlerinin gösterisinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

"BU BAŞARIYI AFRİN OPERASYONUNDA GÖRMÜŞTÜK"

Yapılan gösteride bir şovdan ziyade operasyonlardaki başarıyı gördüklerini ifade eden Vali Yılmaz, "Bu başarıyı en son Afrin'e yapılan operasyonda görmüştük. Şu anda burada gösteri yapan arkadaşlarımız, Afrin'deki o başarılı hava operasyonlarına imza atan arkadaşlarımız. Ben hepsini canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

"ÖZEL HAREKETLERİ COŞKUYLA İZLEDİK"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin pilotlarının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'u şereflendirdiği günün anısına bizler için yaptıkları o çok özel hareketleri büyük bir coşku ile izledik.Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun havadaki göstergesi bizim için budur." diye konuştu.

Gösteriyi, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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