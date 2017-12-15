Gelin adayı Solmaz'a ait olduğu söylenen görüntülerle ilgili konuşan nişanlısı Kaan, "Solmaz'a hiçbir yeri benzemiyor. Sizin anneniz, bacınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi.

İzdivaç programında şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz'a ait olduğu söylenen +18'lik görüntüler, magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

NİŞANLISI KAAN DA KONUŞTU

Global TV ekranlarında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına konuk olan Solmaz, göürntülerdeki kişinin kendisi olmadığını belirtmişti. Solmaz'ın ardından nişanlısı Kaan da olay yaratan görüntüler için suskunluğunu bozdu.

"SİZİN ANNENİZ BACINIZ YOK MU?"

+18'lik görüntülerdeki kişinin Solmaz'la yakından uzaktan alakası olmadığını belirten Kaan, "Solmaz'a hiçbir yeri benzemiyor. Bunu Solmaz diye yayınlayanlara kızıyorum. Sizin anneniz, bacınız yok mu? Haber yapacaksanız doğru haber yapın. Bir haberin önce doğruluğuna bakılır. Kimlerin neleri çıktı bu zamana kadar. Bu terbiyesizliktir. Gerekli kişilere dava açacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada