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Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Bulunan İki Heykelin Ardından Bölgeye Branda Çekildi

SOLİ POMPEİOPOLİS ANTİK KENTİ'NDE BULUNAN İKİ HEYKELİN ARDINDAN BÖLGEYE BRANDA ÇEKİLDİ

Mersin'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda iki heykel bulundu. 10 kişinin güçlükle taşıdığı heykelleri kimsenin görmemesi için bölgeye branda çekildi.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Bulunan İki Heykelin Ardından Bölgeye Branda Çekildi(6/10)2

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki Roma Dönemi'nin önemli liman kentleri arasında gösterilen Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda iki heykel bulundu. Ortaya çıkartılan eserler kimsenin görmemesi için bölge branda ile kapatıldı.

HEYKELLERİ 10 KİŞİ GÜÇLÜKLE TAŞIDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı'nın bilimsel başkanlığında sütunlu caddede bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen kazılarda toprak altında binlerce yıllık olduğu tahmin edilen iki heykel açığa çıkarıldı. Aralarında arkeolog, restorator, harita mühendisi ve öğrencilerin olduğu kazı ekibinin titiz çalışması sonucu gün ışığına çıkartılan heykelleri 10 kişinin güçlükle taşıması dikkat çekti. Çıkartılan heykellerle ilgili henüz bilgi verilmezken, günümüzden 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor.

YÜZLERCE MUHTEŞEM ESER BULUNDU

Arkeolojik açıdan Kilikya tarihinin önemli hazinelerden biri olan antik kentte 18 yıldan bu yana yapılan kazılarda günümüzden üç bin yıl öncesine ait yüzlerce muhteşem eser bulundu. Liman, sütunlu cadde, tiyatro, Roma hamamı, kent duvarları, nekropol su kemeri gibi yapılar ortaya çıkarıldı. Roma imparator ya da üst düzey yöneticilerinin büstlerini taşıdığı sütunlu caddede; sağlık tanrısı Asklepios ve tanrıçası Hygeiea, tanrıların kralı Zeus, adalet tanrıçası Nemesis, bereket tanrıçası Demeter, şarap tanrısı Dionysos bulundu. Höyükte ise antik çağda ölünün öbür dünyada kullanılması inancıyla bırakılmış olan, mezar hediyesi gibi işlevleri bulunan kandiller, Bizans dönemi baskı mühürleri, tabak ve kaseler de yer aldı.

MEZARLARIN İÇİNDE ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ÇIKTI

Son birkaç yıl içinde inşaat temel kazıları, yol ve altyapı çalışmaları sırasında günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait olduğu sanılan kayaya oyma mezarlar ortaya çıktı. Mezarların içerisinde çok sayıda kemik ve kafatasının yanı sıra yağdanlık ve tencere kapakları bulunmuştu. Topraktan çıkarılan çeşitli eserler Mersin Müzesi'nde sergileniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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